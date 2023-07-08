АВТОВАЗ в июне 2023 года увеличил продажи в 3,7 раза

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АВТОВАЗ в июне реализовал на российском рынке 27839 легковых и лёгких коммерческих автомобилей «Лада» — в 3,7 раза больше, чем годом ранее.

По итогам шести месяцев 2023 года российские дилеры «Лада» продали 143618 машин, что на 92,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, росту спроса в июне способствовал выход на рынок рестайлинговой «Лада Веста» — в течение месяца было реализовано 4258 автомобилей флагманского семейства. Бестселлером АВТОВАЗа в июне остается «Лада Гранта», чьи продажи, согласно данным автопроизводителя, выросли к прошлому году в 5,1 раза и составила 16757 автомобилей. Внедорожник «Лада Нива Трэвел» разошелся тиражом 3361 экземпляр (рост в 7,6 раза), а «Лада Нива Легенад» выбрали 3135 покупателей (рост в 7,1 раза).

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