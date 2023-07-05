Предприятие Роскосмоса поставило первые трамваи в Липецк

Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») расширяет географию поставок трамвайных вагонов нового поколения.

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Трамваи с Южного Урала прибыли в Центральный федеральный округ.

Предприятие Роскосмоса заключило контракт на поставку 46 новых полностью низкопольных односекционных вагонов серии 71-628 с концессионером ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Липецк». По условиям контракта вагоны будут произведены и поставлены в 2023 — 2024 годах. Первые два трамвая в начале июля прибыли в Липецк.

«Уверен, что новые, комфортные и элегантные трамваи УКВЗ, произведенные с учетом всех современных требований к легкорельсовомутранспорту, завоюют признание как горожан, так и эксплуатирующей организации, и станут настоящей визитной карточкой Липецка», — отметил генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

Трамвайные вагоны для Липецка имеют 100% низкий уровень пола и могут эксплуатироваться по системе многих единиц. Рабочее место водителя оснащено системой контроля состояния водителя и системой помощи при маневрировании. Пассажиров ожидают такие удобства, как бесплатный Wi-Fi и зарядки для гаджетов. Зоны посадки-высадки пассажиров оборудованы системой внешней подсветки, обеспечивающей освещение в темное время суток.