Автобусы НЕФАЗ для Набережных Челнов

Сегодня, 5 июля, состоялась торжественная передача 10 оставшихся из 24 автобусов НЕФАЗ-5299-40-52 коммунальщикам Набережных Челнов. Первую партию из 14 автобусов город получил 30 мая.

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Контракт на поставку партии автобусов был заключён между ПАО «КАМАЗ» и городом в апреле текущего года. Сумма контракта составила порядка 300 млн рублей.

Передавая ключи от автотехники мэру города Наилю Магдееву, генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин подчеркнул, что для компании контракт на поставку автобусов в родные Набережные Челны, возведённые в годы строительства автогиганта, был особенным, он выполнен раньше срока, и сегодня значимое событие как для города, так и для камазовцев.

«Приятно видеть, что вместе с „КАМАЗом“ развивается и наш любимый город. Мы рады внести свой вклад в укрепление инфраструктуры города и готовы содействовать его дальнейшему преображению. Я поздравляю всех челнинцев с важным приобретением! Пусть эти автобусы украшают широкие проспекты Набережных Челнов, и всем нам живётся здесь ещё лучше и комфортнее», — сказал генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин.

В автопарк города поступили автобусы модели НЕФАЗ-5299-40-52 синего цвета. Городской автобус разработан с учётом современных требований к безопасности и комфорту пассажиров. Автобус низкопольный, в салоне полностью ровный пол и отсутствуют ступени при входе. Благодаря системе книлинг автобус способен наклоняться в сторону открывания дверей для удобного входа и выхода пассажиров. НЕФАЗ оснащён аппарелью для удобного въезда в салон маломобильных пассажиров и полностью соответствует программе «Доступная среда». Автобус отличает светлый просторный салон, широкая накопительная площадка, большая площадь остекления, светодиодное освещение салона.

Продумана эргономика рабочего места водителя: широкий обзор, многофункциональный сенсорный дисплей с отображением основных параметров автобуса, сиденье на пневмоподвеске с регулировкой подголовника и наклона спинки. Автобус комплектуется автоматической коробкой передач и независимой передней подвеской, что обеспечивает плавность хода, комфорт и манёвренность.

В автобусах установлен тахограф для контроля скорости и режима работы водителя, табло «бегущая строка», предусмотрена система автоматического информирования пассажиров об остановках. Общая пассажировместимость автобуса — 105 человек, мест для сидения — 29, плюс одно место для людей с ограниченными возможностями.

«По условиям договора „КАМАЗ“ должен был поставить пассажирскую автотехнику в срок до 15 июля, город получил автобусы даже раньше срока. В ближайшее время они поступят на баланс МУП „Горкоммунхоз“, пройдут необходимые процедуры регистрации. Надеемся, уже совсем скоро автобусы НЕФАЗ выйдут на маршруты и пополнят городской пассажирский парк современных комфортабельных автобусов большого класса», — отметил директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров.

Учитывая потребность российских городов в обновлении парков общественного транспорта, «КАМАЗ» ведёт планомерную работу по расширению мощностей автобусного производства и развитию модельного ряда пассажирского транспорта. НЕФАЗ 5299-40-52 является одной из самых востребованных моделей в продуктовом портфеле «КАМАЗа». Автобусы поставляются с санкционно устойчивыми компонентами отечественного производства и компонентами из дружественных стран. В компании своевременно были решены вопросы импортозамещения, «КАМАЗ» готов поставлять современный комфортабельный пассажирский транспорт в российские регионы, закрывая потребности и обеспечивая технологический суверенитет страны.