«Никатор» запустила завод по производству добавок для полимеров.

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Компания «Никатор» запустила в индустриальном парке «Ворсино» в Калужской области завод по производству добавок для полимеров. Инвестиции в создание завода превысили 1 млрд рублей, из которых 500 млн рублей — льготный заем Фонда развития промышленности по программе «Проекты развития».

На новом заводе площадью 1500 кв. м введена в эксплуатацию высокоскоростная производственная линия по выпуску меловых наполнителей и белых суперконцентратов красителей для пластиков мощностью до 60 тыс. тонн в год. При их производстве используется почти полностью отечественное сырье, уровень локализации составляет 95%.

В августе 2023 году компания на другой своей площадке намерена запустить еще две линии — по выпуску функциональных добавок для пластиков и черных суперконцентратов. В итоге общие производственные мощности предприятия достигнут 100 тыс. тонн добавок в год.

Российский рынок меловых наполнителей для пластиков, по оценкам компании, на 70% состоит из зарубежной продукции, суперконцентратов красителей — примерно на 50%. Основными поставщиками являются страны Азии. После выхода завода на полную мощность «Никатор» намерен снизить долю импорта до 15-20% по меловым наполнителям и до 35-40% по остальным суперконцентратам.

Меловые наполнители востребованы при производстве продукции из полиэтилена и полипропилена. Их добавление позволяет снизить себестоимость готовой продукции, придать продукту необходимые свойства, например, усилить шумоизоляцию труб, а также ускорить разложение пластиков. Суперконцентраты используются при производстве различных пластиковых товаров — посуды, детских игрушек, пленок, пакетов, труб и других — для окрашивания и придания заданных свойств.

Заказчиками добавок выступают в том числе заемщики ФРП — подмосковные производитель пищевой полимерной упаковки «Георг Полимер» и производитель пакетов и упаковки «Артпласт», а также башкирский производитель пластиковых изделий для дома и сада «ЗПИ „Альтернатива“». Кроме того, среди клиентов изготовители пластиковых изделий «ПолиЭр», мебели «Берг Молд», труб «Политэк» и изделий из композитных материалов Plastmass Group.