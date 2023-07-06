В Череповце появилось предприятие по выпуску медицинских пробирок
Компания «ЧерЛаб» выпускает медицинские пробирки. Пока мощность производства — 20 миллионов пробирок в год, к концу 2023-го вырастет до 60 миллионов.
Производят пробирки 60 видов: для забора и хранения крови, для исследования сыворотки, состава крови, для определения содержания алкоголя, коагулологических исследований, десятков тестов. Для каждого теста в пробирку помещают специальные реагенты.
«Наши клиенты — частные и государственные лаборатории и клиники, в том числе ветеринарные. Все, кто использует пробирки, потенциально наши клиенты. Поставки планируем от Владивостока до Калининграда. Испытательные образцы разослали в 40 городов. Сейчас мы на стадии заключения договоров», — рассказал заместитель исполнительного директора компании «ЧерЛаб» Александр Савельев.
Сейчас на предприятии 18 сотрудников. К концу года штат вырастет до 30 человек, в перспективе — до 60.
«Впервые в истории Череповца у нас появилось предприятие, связанное с фармацевтикой. Благодаря статусу Череповца как моногорода, предприятие смогло привлечь кредит под 1% годовых. Продукция востребованная. Рассчитываем, что весь цикл производства перейдет на отечественное сырье», — отметила директор Агентства городского развития Оксана Андреева.
В производство пробирок уже вложили около 125 миллионов рублей.
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