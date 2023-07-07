На ПАО «ССК» спущен на воду несамоходный земснаряд проекта 4395

На ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Нижегородская область) 6 июля спущен на воду несамоходный земснаряд проекта 4395, разработанного на «РЦПКБ «Стапель».

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Судно строится по заказу ФКУ «Речводпуть» для ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» в рамках выполнения госконтракта от 26.07.2021 на строительство четырех несамоходных землесосов пр. 4395 класса РКО «X О 2,0 (лед 10) А» производительностью 700 м3/час.

В 2021 — 2022 по заказу ФКУ «Речводпуть» в рамках двух предыдущих контрактов были построены и переданы эксплуатантам 3 земснаряда этого проекта: «Аркадий Кардаков» — ФБУ «Администрация «Камводпуть»; «Донской-701» — ФБУ «Администрация «Волго-Дон»; «Северо-Двинский-701» для — «Администрация «Севводпуть».

Землесос предназначен для разработки шаландно — рефулерным способом песчаных, илистых и песчано — гравийных грунтов, дноуглубление на акваториях и судоходных путях, намыва дамб, с возможностью выдачи грунта в шаланды, а также по плавучему пульпопроводу длиной до 500 м и береговому пульпопроводу длиной до 100 м.

В соответствии с госконтрактом следующие земснаряды предназначены для ФГБУ «Канал имени Москвы», ФБУ «Администрация Амурводпуть» и ФБУ «Администрация Обь-Иртышводпуть».