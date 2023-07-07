ЦС «Звёздочка» ввел в эксплуатацию новый цех судовой пропульсии

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В Центре судоремонта «Звёздочка» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) введен в эксплуатацию новый, современный цех по производству новых типов пропульсивных комплексов (НТПК), говорится в сообщении центра.

Цех, размерами 96×48 м и высотой более 30 м, возведён в рамках реализации государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Новый цех конструктивно объединён с действующим производством винто-рулевых колонок Центра пропульсивных систем (ЦПС).

Как рассказал генеральный директор «Звёздочки» Сергей Маричев, в производственном пролёте предусмотрена установка нового высокотехнологичного оборудования, в том числе стендов для сборки и испытаний гребных валов, винтов регулируемого шага, систем гидравлики. Кроме этого, НТПК оснащён крановым оборудованием грузоподъемностью 200 тонн.

Всё вместе позволит «Звёздочке» выйти на более высокий технологический уровень при изготовлении пропульсивных систем подводных и надводных кораблей и судов, обеспечит гарантированные поставки судовых движителей для серийных и опытных образцов морской и военной техники, а также запустить производство новых образцов винто-рулевых колонок, подруливающих устройств, водомётных движителей, линий вала с гребными винтами фиксированного и регулируемого шага.