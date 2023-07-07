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Новые заводы и цеха

Производство первых отечественных систем ABS и ESP стартовало в Костроме

Фото: НПП "Итэлма"Фото: НПП "Итэлма" © mashnews.ru

В Костроме дали старт первому российскому производству антиблокировочных систем (ABS) и электронных систем динамической стабилизации (ESP) для легковых автомобилей, передает корреспондент ТАСС 7 июля с церемонии запуска.

Блоки ABS и ESP будут изготавливаться на новой производственной линии НПП «Итэлма». Для этого был построен новый цех с полностью автоматизированной производственной линией, отвечающий всем международным стандартам. Компания получила лицензию на проведение глубокой локализации производства систем ABS и ESP. Это позволит локализовать все, входящие в состав системы комплектующие, такие как электромотор, электронные комплектующие, корпус и другие необходимые составляющие изделия. Проект выполняется без привлечения субсидий или бюджетных средств и является полностью коммерческим.

Расчетный объем производства ABS и ESP составит 850 тыс. штук в год с возможностью расширения до 1,2 млн единиц в год.

«Еще во время кризиса компонентов мы задумались над реализацией подобного проекта. Так как на российском рынке отсутствовали предложения, способные конкурировать с глобальными зарубежными поставщиками. В прошлом году ситуация обострилась, и стало понятно, что проект просто необходим. Минпромторг России оказал активную поддержку в консолидации спроса и плотному взаимодействию между поставщиками и автопроизводителями в рамках программы „Автоэлектроника“. При этом для реализации проекта не привлекались бюджетные средства», — рассказал генеральный директор НПП «Итэлма» Алексей Воробьев.

О ситуации с ABS и ESP на рынке РФ

Спрос на высоколокализованные автокомпоненты появился в России в 2021 году и усилился в условиях остановившихся поставок антиблокировочных и противозаносных систем в 2022 году. НПП «Итэлма» в дальнейшем планирует полностью закрыть спрос российских производителей.

Ранее производством систем ABS и ESP на территории России занималось предприятие «Роберт Бош Самара». В июне ФГУП «НАМИ» сообщил о приобретении данного предприятия. С 2024 года НАМИ планирует наладить выпуск антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP, а с 2025 года выйти на проектные мощности.

О компании «Итэлма»

Научно-производственное предприятие «Итэлма» создает и производит широкий спектр электронных систем для пассажирского и коммерческого транспорта, является лидером российской автоэлектроники. НПП «Итэлма» поставляет продукцию всем основным российским автопроизводителям.

https://mashnew...v-kostrome.html

Источник: https://tass.ru/ekonomika/18216597

Костромская область, НПП "Итэлма", автомобилестроение, импортозамещение
  • Нет аватара termometrix
    07.07.2315:27:02

    Подобные системы разрабатываются и выпускаются на основе международной кооперации поставщиков и производителей из транснациональных корпораций.Очень немногие страны сами производят такие сложные автомобильные системы.

    #1265367
  • Е.Юрий Е.Юрий
    07.07.2319:07:42

    То, что доктор прописал! Очень давно пора! Вообще надо бы постараться объединить эти системы в один прлграммно-аппаратный модуль и избавиться от патентных преследований — это конечно не год и не два, но если начать сейчас, то можно в будущем получить единую опцию для авто «Безопасность», обобщенную в единый модуль и зависящую лишь от подключаемых внешних устройств. Новость из статьи просто отличная!

    #1265383
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    07.07.2319:24:25

    Россия уверенно совершила четвертую промышленную революцию и втягиваетя в пятую без колебаний, сожалений и сомнений, На достойной скорости, обходя конкурентов и открывая новые захватывающие для страны и народа перспективы.Те самые перспективы которые к сожалению потеряны для Молдавии, Грузии и Украины.Именно этими перпективами и можно обьяснить лихорадку присоединения глобального юга к БРИКС и ШОС. Для тёк кто не определился и не выбрал свою судьбу, игра проиграна и, кажется, навсегда.

    Отредактировано: Жан Ковальчук~19:28 07.07.23
    #1265386
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