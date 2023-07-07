Производство первых отечественных систем ABS и ESP стартовало в Костроме

Фото: НПП "Итэлма" © mashnews.ru

В Костроме дали старт первому российскому производству антиблокировочных систем (ABS) и электронных систем динамической стабилизации (ESP) для легковых автомобилей, передает корреспондент ТАСС 7 июля с церемонии запуска.

Блоки ABS и ESP будут изготавливаться на новой производственной линии НПП «Итэлма». Для этого был построен новый цех с полностью автоматизированной производственной линией, отвечающий всем международным стандартам. Компания получила лицензию на проведение глубокой локализации производства систем ABS и ESP. Это позволит локализовать все, входящие в состав системы комплектующие, такие как электромотор, электронные комплектующие, корпус и другие необходимые составляющие изделия. Проект выполняется без привлечения субсидий или бюджетных средств и является полностью коммерческим.

Расчетный объем производства ABS и ESP составит 850 тыс. штук в год с возможностью расширения до 1,2 млн единиц в год.

«Еще во время кризиса компонентов мы задумались над реализацией подобного проекта. Так как на российском рынке отсутствовали предложения, способные конкурировать с глобальными зарубежными поставщиками. В прошлом году ситуация обострилась, и стало понятно, что проект просто необходим. Минпромторг России оказал активную поддержку в консолидации спроса и плотному взаимодействию между поставщиками и автопроизводителями в рамках программы „Автоэлектроника“. При этом для реализации проекта не привлекались бюджетные средства», — рассказал генеральный директор НПП «Итэлма» Алексей Воробьев.

О ситуации с ABS и ESP на рынке РФ

Спрос на высоколокализованные автокомпоненты появился в России в 2021 году и усилился в условиях остановившихся поставок антиблокировочных и противозаносных систем в 2022 году. НПП «Итэлма» в дальнейшем планирует полностью закрыть спрос российских производителей.

Ранее производством систем ABS и ESP на территории России занималось предприятие «Роберт Бош Самара». В июне ФГУП «НАМИ» сообщил о приобретении данного предприятия. С 2024 года НАМИ планирует наладить выпуск антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP, а с 2025 года выйти на проектные мощности.

О компании «Итэлма»

Научно-производственное предприятие «Итэлма» создает и производит широкий спектр электронных систем для пассажирского и коммерческого транспорта, является лидером российской автоэлектроники. НПП «Итэлма» поставляет продукцию всем основным российским автопроизводителям.

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