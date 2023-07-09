В башкирском Бурибае открыт спортивный комплекс

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В селе Бурибай состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса.

Проект общей стоимостью строительства 85,5 млн рублей реализован в рамках государственно-частного партнёрства.

В построенном и оборудованном в соответствии с современными стандартами двухэтажном спортивном комплексе общей площадью почти 2 тыс. м2 ежедневно смогут заниматься 588 человек. На первом этаже ФОК находятся спортивный зал, раздевалки, тренерские, медпункт, на втором — фитнес-зал, тренажерный зал, раздевалки, комната уборочного инвентаря. Одновременно в спортзале смогут заниматься 22 человека, в зале общей физподготовки — 27 человек.

Закончилась праздничная церемония открытия нового спортивного объекта показательными выступлениями юных спортсменов и соревнованиями между цехами Бурибаевского ГОКа по волейболу и настольному теннису.

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© www.metalinfo.ru