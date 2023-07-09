В ОЭЗ «Технополист Москва» запущен цех металлообработки и роботизированной сварки

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Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» производитель медицинской техники «ТЗМОИ» расширил своё производство и запустил цех металлообработки и роботизированной сварки.

Новый цех занимает площадь 1,7 тысячи квадратных метров, увеличивая производственную площадь завода до 3,3 тысячи «квадратов». Благодаря мощности предприятия компания может ежегодно приозводить более 1,5 тысячи единиц медицинской техники.

«Реализация проекта позволила также на 30% увеличить количество высокотехнологичных рабочих мест примерно до 120, только в новом цехе смогут дополнительно трудоустроиться 30 человек. Объём инвестиций в реализацию проекта составил около 120 млн рублей», — сообщили в Правительстве Москвы.

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» благодаря новому цеху по металлообработке и роботизированной сварке на 25% повысит производство паровых стерилизаторов, шкафов для асептического хранения эндоскопов и дезинфекционно-моечного оборудования.

Отмечается, что предприятие входит в группу компаний «Фармстандарт» и производит медицинскую технику в сфере систем инфекционного контроля в здравоохранении: паровые, низкотемпературные плазменные стерилизаторы, установки обеззараживания медицинских отходов, дезинфекционно-моечные машины.

Компания активно инвестирует в наращивание производственных мощностей, разработку новых и доработку существующих изделий. По основным линейкам выпускаемых изделий завод не имеет аналогов по уровню локализации в России и объему их выпуска. Например, уровень локализации дезинфекционно-моечных машин для медизделий достигает 100%.

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