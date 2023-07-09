Пропускная способность станции Магдагачи на Транссибе выросла на 22%
6 июля железнодорожники завершили первый этап реконструкции станции Магдагачи в Амурской области. Для сокращения интервала прибытия грузовых составов и увеличения скорости движения транзитных поездов здесь ввели в эксплуатацию новый обводной соединительный путь.
Таким образом ОАО «РЖД» удалось расширить одно из узких мест Транссибирской магистрали. Пропускная способность станции увеличилась на 22,6%.
Полностью модернизировать транспортный узел планируется до конца 2023 года. Строители уложат ещё 1,7 км рельсошпальной решётки и 2 стрелочных перевода, отсыпят 1,8 тыс. куб. м земляного полотна и выправят 1,6 км пути, а также реконструируют инженерные сооружения ― мост и водоотводную трубу.
Источник: https://gudok.ru/news/?ID=1640367
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