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Статистика

Продажи новых автобусов в июне выросли на 76%

 © autostat.ru

В пятёрке лидеров продаж 4 российских завода.

В течение июня 2023 года в России было реализовано 1 600 новых автобусов — на 76% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Около 30% от этого количества приходится на отечественную марку «ПАЗ». Так, в первый летний месяц объём продаж новых «пазиков» составил 455 единиц, что на 33% больше, чем в июне 2022 года.

Далее в рейтинге располагается китайский бренд Yutong (341 шт.), показывающий 5-кратный рост. В пятёрку попали еще три российские марки — «ЛиАЗ» (250 шт.; рост в 2,9 раза), «НЕФАЗ» (157 шт.; в 6,5 раза) и «Волгабас» (80 шт.; +4%).

В модельном рейтинге июня первую позицию занимает «ПАЗ 3204» с результатом 229 экземпляров. На втором месте находится «НЕФАЗ 5299» (157 шт.), на третьем — «ЛиАЗ 5292» (131 шт.).

В пятёрке лидеров также оказались «Yutong ZK6122H9» и «ПАЗ 3205» (125 и 124 шт. соответственно).

Отметку в 100 реализованных автобусов преодолел и «ЛиАЗ 4292» (109 шт.).

Также стоит отметить, что в 1 полугодии нынешнего года в нашей стране было продано 8 537 новых автобусов. Это на 35% больше, чем в январе — июне 2022-го.

Источник: https://www.autostat.ru/news/55079/

статистика, автобусы, машиностроение
  • Badassgoliath Badassgoliath
    08.07.2317:34:38

    Хорошо бы по какой-нибудь госпрограмме снижать количество автобусов на дизельном топливе. По крайней мере, задействованных в городском транспорте. Уж больно много сажи, выхлоп грязный. Да и водители, такое ощущение, солярку-то бодяжат. Что не прибавляет выхлопу чистоты.

    Идеально бы на газе, как переходный вариант — на бензине.

    #1265422
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      08.07.2320:06:05

      Неоднозначный это вопрос.

      С одной стороны с точки зрения выбросов вредных веществ от дизеля — да, наверное, лучше что-либо почище.

      С другой стороны под маркой «экологии» можно далеко зайти. Вот в Москве, например, под флагом экологии почему-то взяли и уничтожили троллейбусный парк. Бред.

      А как найти золотую середину — вопрос.

      #1265429
      • user78 user78
        08.07.2322:44:40

        Вот в Москве, например, под флагом экологии почему-то взяли и уничтожили троллейбусный парк. Бред.

        В Москве электробусов уже больше чем было троллейбусов. При этом электробусы экономичнее чем троллейбусы (есть рекуперация и нет потерь в контактной сети), они не тормозят поток как троллейбусы (те слишком медленные на поворотах и стрелках), не выстраиваются стоймя в вереницу если что-то не так с контактной сетью, а вид улиц не портят провода, столбы и штанги. Тенденция отказа городов от троллейбусов наблюдается во всем мире, не только у нас. И началась задолго до разговоров про экологию.

        Так, троллейбусные системы были в 40 городах Китая, а сейчас остались только в 12, причем в сильно урезанном виде. В 2000-х годах троллейбусы убрали из 28 китайских городов, заменяя их электробусами.

        #1265431
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