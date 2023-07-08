Продажи новых автобусов в июне выросли на 76%

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В пятёрке лидеров продаж 4 российских завода.

В течение июня 2023 года в России было реализовано 1 600 новых автобусов — на 76% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Около 30% от этого количества приходится на отечественную марку «ПАЗ». Так, в первый летний месяц объём продаж новых «пазиков» составил 455 единиц, что на 33% больше, чем в июне 2022 года.

Далее в рейтинге располагается китайский бренд Yutong (341 шт.), показывающий 5-кратный рост. В пятёрку попали еще три российские марки — «ЛиАЗ» (250 шт.; рост в 2,9 раза), «НЕФАЗ» (157 шт.; в 6,5 раза) и «Волгабас» (80 шт.; +4%).

В модельном рейтинге июня первую позицию занимает «ПАЗ 3204» с результатом 229 экземпляров. На втором месте находится «НЕФАЗ 5299» (157 шт.), на третьем — «ЛиАЗ 5292» (131 шт.).

В пятёрке лидеров также оказались «Yutong ZK6122H9» и «ПАЗ 3205» (125 и 124 шт. соответственно).

Отметку в 100 реализованных автобусов преодолел и «ЛиАЗ 4292» (109 шт.).

Также стоит отметить, что в 1 полугодии нынешнего года в нашей стране было продано 8 537 новых автобусов. Это на 35% больше, чем в январе — июне 2022-го.