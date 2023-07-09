Запущено серийное производство новых противоградовых ракет «Алазань-8М»

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Чебоксарское производственное объединение им. В.И. Чапаева (входит в ГК «Ростех) запустило серийное производство новых противоградовых ракет «Алазань-8М». Новинка позволит сократить потери сельскохозяйственных культур от града.

Ракеты «Алазань» распыляют в облаках специальный реагент, что приводит к выпадению дождя вместо града. Изделия способны поражать градоопасные облака на расстоянии до 10 и на высотах более 8 километров. Ракеты оснащаются системой самоликвидации — они дробятся в воздухе на мелкие осколки, безвредные для окружающей среды и человека.

«Алазань-8М» — улучшенная версия ракеты «Алазань-6». Новинка отличается меньшим калибром и новым льдообразующим составом со сниженным содержанием серебра.

Первые ракеты уже отправлены в специализированные метеослужбы. Подчёркивается, что при необходимости АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» способно полностью закрыть потребности как потребителей внутри страны, так и зарубежных заказчиков.

Противоградовые ракеты линейки «Алазань» широко применяются как в России, так и за рубежом. Они способны поражать градоопасные облака на расстоянии до 10 и на высотах более 8 километров. Ракета снабжена системой самоликвидации: она дробится в воздухе на мелкие осколки, которые не причиняют вреда ни людям, ни постройкам на земле. При этом реагент в составе «Алазани» маловреден для окружающей среды.

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