Калининградский завод начал серийный выпуск велосипедов с карбоновыми рамами

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Калининградский завод «Балтийская звезда» первым в России приступил к серийному выпуску моделей с карбоновыми рамами.

«Это первое серийное производство карбоновых велосипедов в России, массово их в нашей стране пока не выпускали. Такие велосипеды очень востребованы, они легче, обладают большей жесткостью и прочностью, лучшей аэродинамикой и меньшим весом, чем даже алюминиевые. С началом спецоперации все иностранные бренды ушли из нашей страны и прекратили поставки таких моделей. Мы намерены восполнить эту нишу и снизить зависимость от импорта», — сообщили ТАСС на предприятии.

На сегодняшний день на конвейерной линии карбоновой модели работают 30 человек, которые собирают готовый велосипед каждые 40 секунд. В год завод выпускает примерно 250 тысяч велосипедов. По сравнению с алюминиевыми сплавами, такие конструкции обладают большей жесткостью и прочностью, лучшей аэродинамикой и меньшим весом. Калининградская продукция поступает не только на российский рынок, в Москву, но и осваивает рынки стран СНГ.

© mashnews.ru

«Балтийская звезда» специализируется на выпуске горных, городских, дорожных и детских велосипедов, стальных рам и вилок для велосипедов под торговыми марками Stinger, Novatrack, Foxx, Mikado для разных ценовых категорий. Сейчас осваивается производство популярных трюковых моделей для молодежи. Основной рынок сбыта продукции — страны СНГ.

По итогам прошлого года «Балтийская звезда» изготовила порядка 150 тысяч велосипедов со стальной и алюминиевой рамой. Производственные мощности предприятия включают цех вырубки и формовки заготовок для рам и вилок, сварной цех, участок дробеструйной очистки, покрасочную линию, цех сборки колес и конвейерные линии сборки велосипедов. Среднесписочная численность сотрудников 160 человек, в пиковый период работы предприятия их количество достигает 250 человек.

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