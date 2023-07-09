Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

Калининградский завод начал серийный выпуск велосипедов с карбоновыми рамами

 © mashnews.ru

Калининградский завод «Балтийская звезда» первым в России приступил к серийному выпуску моделей с карбоновыми рамами.

«Это первое серийное производство карбоновых велосипедов в России, массово их в нашей стране пока не выпускали. Такие велосипеды очень востребованы, они легче, обладают большей жесткостью и прочностью, лучшей аэродинамикой и меньшим весом, чем даже алюминиевые. С началом спецоперации все иностранные бренды ушли из нашей страны и прекратили поставки таких моделей. Мы намерены восполнить эту нишу и снизить зависимость от импорта», — сообщили ТАСС на предприятии.

На сегодняшний день на конвейерной линии карбоновой модели работают 30 человек, которые собирают готовый велосипед каждые 40 секунд. В год завод выпускает примерно 250 тысяч велосипедов. По сравнению с алюминиевыми сплавами, такие конструкции обладают большей жесткостью и прочностью, лучшей аэродинамикой и меньшим весом. Калининградская продукция поступает не только на российский рынок, в Москву, но и осваивает рынки стран СНГ.

 © mashnews.ru

«Балтийская звезда» специализируется на выпуске горных, городских, дорожных и детских велосипедов, стальных рам и вилок для велосипедов под торговыми марками Stinger, Novatrack, Foxx, Mikado для разных ценовых категорий. Сейчас осваивается производство популярных трюковых моделей для молодежи. Основной рынок сбыта продукции — страны СНГ.

По итогам прошлого года «Балтийская звезда» изготовила порядка 150 тысяч велосипедов со стальной и алюминиевой рамой. Производственные мощности предприятия включают цех вырубки и формовки заготовок для рам и вилок, сварной цех, участок дробеструйной очистки, покрасочную линию, цех сборки колес и конвейерные линии сборки велосипедов. Среднесписочная численность сотрудников 160 человек, в пиковый период работы предприятия их количество достигает 250 человек.

https://kalinin...a79471e85096c34

https://tass.ru...nomika/18200479

https://t.me/ne...ngineering/7569

https://mashnew...imi-ramami.html

https://t.me/blackponed/663

https://www.ixb...ymi-ramami.html

Источник: https://mashnews.ru/v-kaliningrade-...osipedov-s-karbonovyimi-ramami.html

машиностроение, Калининградская область, импортозамещение
  • Badassgoliath Badassgoliath
    09.07.2319:51:34

    Мы намерены восполнить эту нишу и снизить зависимость от импорта", — сообщили ТАСС на предприятии.

    Ну, это звучит… ну не знаю. Зависимость от импорта карбоновых великов? Такой велосипед, на мой взгляд, это предмет роскоши. Ну или как минимум излишество, учитывая его цену. Зависимость это, на мой взгляд, нечто другое.

    Тут была бы уместнее фраза типа «мы намерены восполнить эту нишу и предоставить любителям велоспорта альтернативу долгим и дорогим поставкам через третьи страны».

    #1265452
  • Нет аватара termometrix
    09.07.2319:52:21

    Только три компании производят 70% всех карбоновых велосипедных рам в мире.Основной источник карбонового сырья это Азия.Речь идет о транснациональных корпорациях,которые самостоятельно ничего не производят.Это показывает, насколько далеко продвинулась калининградская компания «Балтийская звезда».

    Велосипеды с карбоновыми рамами — это высокотехнологичный продукт.

    #1265453
    • Badassgoliath Badassgoliath
      09.07.2320:00:47

      Это показывает, насколько далеко продвинулась калининградская компания «Балтийская звезда».

      А они сами делают карбоновые рамы? В заметке это прямо не говорится. Там есть фраза, что «тридцать человек собирают велосипед каждые сорок секунд». Я думаю, что они тоже используют сторонние рамы.

      #1265454
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,