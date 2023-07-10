Ростех перевел центры организации воздушного движения на отечественные разработки

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Ростех завершил перевод центров Единой системы организации воздушного движения с иностранных средств автоматизации на отечественные. Последний центр в Ростове-на-Дону, использовавший в своей работе зарубежные решения, перешел на российские, разработанные компанией «Азимут». С их помощью теперь организуются полеты над всей территорией страны.

Единая система организации воздушного движения (ЕСОрВД) создана для безопасного использования воздушного пространства и имеет стратегически важное значение для России. В ее состав входят 14 региональных центров в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Симферополе и в других городах, которые обслуживают все авиационные маршруты России общей протяженностью более 800 000 км на площади более 26 млн кв. км.

«Ростовский центр организации воздушного движения, который обслуживает весь юг России, был последним, где мы с партнерами из Росавиации, „Алмаз-Антея“ и Госкорпорации по ОрВД осуществили полное импортозамещение. По своим характеристикам наше оборудование и программное обеспечение превосходят западные образцы и исключают дальнейшую зависимость от зарубежных поставщиков. Модульный принцип сводит к минимуму возможность распространения ошибок, при этом вероятность полного отказа систем сведена к нулю. Благодаря этому увеличена пропускная способность воздушного пространства, повышена безопасность полетов», — сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Введенный в эксплуатацию в Ростове-на-Дону отечественный комплекс средств автоматизации включает средства управления воздушным движением, связи, документирования и тренировки. Он позволил оснастить более 70 рабочих мест диспетчерского и инженерно-технического персонала, а также обеспечил одновременное сопровождение до 4000 воздушных судов в зоне ответственности Регионального центра на площади 1,2 млн кв. км.

Вводу в эксплуатацию новой системы предшествовала длительная и кропотливая работа по изготовлению и доставке, монтажу, настройке и испытаниям оборудования, а также по обучению персонала Регионального центра использованию и эксплуатации комплекса. Оборудование и программное обеспечение полностью соответствуют международным стандартам безопасности и надежности.

Центр Единой системы организации воздушного движения, расположенный в городе Ростов-на-Дону, — структурное подразделение филиала «Аэронавигация Юга» Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации. Он осуществляет планирование и координирование использования воздушного пространства, а также обеспечивает разрешительный и уведомительный порядок полетов.