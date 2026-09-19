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termometrix Авиация

Открыт новый терминал в аэропорту Оренбурга

© www.skyscrapercity.com

Площадь комплекса более 24 тысяч квадратных метров. Это в 3,5 раза больше площади старого аэровокзала. Здание четырёхэтажное (плюс подземный уровень). Пропускная способность до 1000 пассажиров в час. Из них 600 — на внутренних линиях, 400 — на международных. Терминал имеет 4 телетрапа.

© www.skyscrapercity.com
© www.skyscrapercity.com
© www.skyscrapercity.com
© www.skyscrapercity.com
© www.skyscrapercity.com
© www.skyscrapercity.com

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Источник: www.skyscrapercity.com

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