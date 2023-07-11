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Автоматическая станция «Луна-25» доставлена на космодром Восточный

Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершило создание автоматической станции «Луна-25», которой предстоит совершить мягкую посадку в районе Южного полюса Луны и провести контактные исследования лунного грунта на наличие льда.

 © www.roscosmos.ru

10 июля станцию отправили с предприятия на космодром, куда она была доставлена сегодня авиационным и автомобильным транспортами.

Перед отправкой станция «Луна-25» прошла приемо-сдаточные и предъявительские испытания. На Восточном она пройдет предполетную подготовку, заключительные наземные испытания и стыковку с разгонным блоком «Фрегат», который также разработан и изготавливается НПО имени Лавочкина.

Станция «Луна-25» создана с использованием полностью российской элементной базы и последних достижений в области космического приборостроения. Главная задача миссии — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований Южного полюса Луны.

В части посадки станция принципиально отличается от своих предшественников. Советские лунные станции осуществляли прилунение в экваториальной зоне, новой станции предстоит обеспечить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности.

Запуск станции «Луна-25» планируется в августе 2023 года.

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru
Источник: https://www.roscosmos.ru/39459/

космонавтика, лунная программа, лунная станция, Роскосмос, Восточный
  • Нет аватара termometrix
    11.07.2311:04:35

    Пока неизвестно, будет ли миссия успешной, вся программа достаточно рискованная.

    #1265523
    • Нет аватара vlTepes
      11.07.2311:40:32

      Пока неизвестно, будет ли миссия успешной, вся программа достаточно рискованная.

      такое можно почти про любую программу сказать

      #1265524
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      11.07.2314:29:05

      Рискованная.

      Через тернии к звёздам.

      #1265541
      • Нет аватара termometrix
        11.07.2314:58:27

        Тогда я думаю, что не надо публиковать новости заранее,а только в случае успеха.После того, как технический расчет бессилен перед судьбой проекта.Потому что положительные ожидания могут обернуться разочарованием для аудитории сайта.

        Когда речь идет о таких понятиях, как «надеюсь», «дай Бог», «пусть будет», это означает, что точный математический расчет уступает место случайности,неопределенности,низкой надежности и риску.Ни один инженер или человек не любит случайности,неопределенности или ожидаемую неудачу.

        Отредактировано: termometrix~15:46 11.07.23
        #1265543
  • Нет аватара BRO
    11.07.2314:15:10

    Круто, круто! Надеюсь все пройдет удачно.

    #1265539
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