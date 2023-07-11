Автоматическая станция «Луна-25» доставлена на космодром Восточный

Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершило создание автоматической станции «Луна-25», которой предстоит совершить мягкую посадку в районе Южного полюса Луны и провести контактные исследования лунного грунта на наличие льда.

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10 июля станцию отправили с предприятия на космодром, куда она была доставлена сегодня авиационным и автомобильным транспортами.

Перед отправкой станция «Луна-25» прошла приемо-сдаточные и предъявительские испытания. На Восточном она пройдет предполетную подготовку, заключительные наземные испытания и стыковку с разгонным блоком «Фрегат», который также разработан и изготавливается НПО имени Лавочкина.

Станция «Луна-25» создана с использованием полностью российской элементной базы и последних достижений в области космического приборостроения. Главная задача миссии — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований Южного полюса Луны.

В части посадки станция принципиально отличается от своих предшественников. Советские лунные станции осуществляли прилунение в экваториальной зоне, новой станции предстоит обеспечить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности.

Запуск станции «Луна-25» планируется в августе 2023 года.

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru