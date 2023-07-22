Новый троллейбус «Синары»

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Холдинг «Синара — транспортные машины» (СТМ) представил новый троллейбус «Синара-6254» с увеличенным автономным ходом.

Новый троллейбус способен преодолевать до 80 км без потребления энергии из контактной сети. Общая энергоэффективность транспорта также увеличена на 15%. Количество посадочных мест в салоне составляет 37.

Кроме того, троллейбус «Синара-6254» оборудован USB-слотами для зарядки, системами информирования пассажиров и климат-контроля.

Первые троллейбусы начнут курсировать в Челябинске в сентябре.