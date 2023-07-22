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Новый троллейбус «Синары»

 © avatars.dzeninfra.ru

Холдинг «Синара — транспортные машины» (СТМ) представил новый троллейбус «Синара-6254» с увеличенным автономным ходом.

Новый троллейбус способен преодолевать до 80 км без потребления энергии из контактной сети. Общая энергоэффективность транспорта также увеличена на 15%. Количество посадочных мест в салоне составляет 37.

Кроме того, троллейбус «Синара-6254» оборудован USB-слотами для зарядки, системами информирования пассажиров и климат-контроля.

Первые троллейбусы начнут курсировать в Челябинске в сентябре.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/18230241

троллейбусы, машиностроение, "Синара - транспортные системы", Челябинская область
  • Badassgoliath Badassgoliath
    22.07.2321:22:37

    Новый троллейбус способен преодолевать до 80 км без потребления энергии из контактной сети.

    Ого! Солидно. А учитывая то, что для подзарядки троллейбусу не надо стоять на зарядной станции, а можно это делать прямо на ходу, подключившись к контактной сети — то это в некоторых случаях лучше чистого электробуса.

    #1265986
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