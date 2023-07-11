ОАК изготовила и передала Минобороны партию учебно-боевых Як-130

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Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК» входит в Госкорпорацию Ростех) передал Минобороны России партию учебно-боевых самолетов Як-130.

Учебно-боевой самолет Як-130, разработанный ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» (входит в состав ПАО «Корпорация «Иркут») выбран в качестве базового самолета для основной и повышенной подготовки летчиков ВКС России. Он позволяет на самом современном уровне обучать пилотов боевых самолетов поколения «4+" и «5». Самолет Як-130 является основным компонентом учебно-тренировочного комплекса, включающего интегрированную систему объективного контроля, учебные компьютерные классы, пилотажные и специализированные тренажеры.