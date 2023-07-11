В Московской области прошли испытания отечественного автогудронатора

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Машина для перевозки и распределения по дорожному полотну нагретых вяжущих материалов на основе гудрона была произведена на заводе дорожной техники «Регион 45» (г. Курган). В течение месяца в режиме промышленной эксплуатации её тестировали специалисты компании ООО «Трансстроймеханизация».

Совместный проект завода дорожной техники «Регион 45» и ООО «Трансстроймеханизация» стал логичным продолжением отраслевого взаимодействия на площадке Федерального дорожного агентства. В ведомстве проводятся регулярные совещания по импортозамещению в области дорожно-строительной техники при участии широкого круга специалистов.

Современный масляный автогудронатор АС-65115 ГЕФЕSТ на базе шасси автомобиля «КамАЗ-65115» — это первый на российском рынке серьезный конкурент продукции зарубежных производителей. При его проектировании специалисты курганского завода уделяли особое внимание импортозамещению. Текущая степень локализации модели составляет 97%.

© rosavtodor.gov.ru

В ходе тестовой эксплуатации техника отработала 130 мото-часов. Специалисты ООО «Трансстроймеханизация» в условиях реального производства анализировали параметры новой машины по различным направлениям. Комментарии механиков напрямую передавались представителю завода-производителя. Такая совместная работа обеспечила возможность доработки модели для дальнейшего совершенствования отечественной техники при реализации программы импортозамещения.

Основным отличительным преимуществом данной модели является использование новой высокоэффективной системы обогрева битума или эмульсии. Автогудронатор оснащен котлом подогрева термального масла, расположенным в самой цистерне. Котел работает автоматически и не требует вмешательства оператора. Подогреваются все элементы конструкции: битумный насос, битумопроводы, распределительная рампа с форсунками и сама емкость для битума, что позволяет оперативно подготовить машину к розливу. Такая схема избавляет от необходимости применения ручной горелки.

Кроме того, гудронатор имеет автоматический выдвижной распределитель, способный обрабатывать полотно шириной до четырех метров. Гидросистема спроектирована по европейским стандартам, отвечает всем требованиям безопасности.

Техника оснащена автоматизированной системой управления розливом битума или битумной эмульсии, что позволяет на ходу изменять ширину полосы розлива. Управлять работой можно не только из кабины, но и снаружи с помощью сенсорного пульта, который подключается к центру управления по Wi-Fi-сети. При этом по периметру автогудронатора установлены камеры, обеспечивающие обзор на 360 градусов. Это позволяет водителю максимально контролировать рабочий процесс.

По результатам опытных испытаний модели специалистами были отмечены хорошее качество распределения эмульсии, высокая теплоотдача при нагреве битумной эмульсии в цистерне и трубах, возможность контроля всех параметров системы и встроенная в программное обеспечение инструкция по эксплуатации и обслуживанию с возможностью чтения и просмотра видео.

Напомним, что в минувшем году в Московской области проводились также опытные испытания резцов дорожной фрезы, изготовленных в Ивановской области. Технику тестировали на участке капремонта км 343 — км 354 федеральной автомобильной дороги А-108 «Московское большое кольцо» в районе Серпухова. Было успешно сфрезеровано около 2 тыс. кв. м дорожного покрытия толщиной 10 см.