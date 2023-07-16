Модернизированный цех Читинской птицефабрики открылся в селе Маккавеево

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11 июля в селе Маккавеево Забайкальского края открылось новое здание Читинской птицефабрики.

В новый цех переехала 21 тысяча кур-несушек породы «декалб белый», которые отличаются высокой продуктивностью. Полностью клетки планируют заполнить птицей — всего 42 тысячи — уже в октябре текущего года. Здесь появилась новая техника — она включает в себя современные системы кормления и поения, создания микроклимата и вентиляции, оборудование для мойки и дезинфекции.

Свежие яйца поступают на сортировку теперь по конвейерной ленте. Такая же лента доставляет питание курицам.

Благодаря новым условиям на птицефабрике планируют вместо пяти миллионов яиц в год получать больше 13,5 миллиона. Это единственное предприятие региона, производящее яйца в промышленных масштабах.

Птицефабрика была основана 54 года назад, и за это время там ни разу не проводился ремонт. Модернизация проведена благодаря областному займу.

© media.75.ru

© media.75.ru

© media.75.ru