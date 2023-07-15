Первый электрический промышленный экскаватор начал работу на Удокане

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На карьере «Западный» введен в эксплуатацию ЭКГ-12К — первый из трёх планируемых к запуску электрических экскаваторов. Кроме того, промышленный автопарк компании пополнили ещё пять новых автосамосвалов БелАЗ.

ЭКГ-12 производства ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова» используются на открытых горных работах в цветной и черной металлургии. Машина предназначена для работы в сложных геологических и климатических условиях — для разработки скальных грунтов открытым способом. Специальная геометрия ковша (большая ширина и малая глубина) позволяет производить погрузку горной массы в автосамосвалы грузоподъемностью 75-140 т. Вес этих гигантов — около 600 тонн, а высота — с 4-этажный дом.

Экскаватор прибыл на сам карьер, где фактически завершены горно-капитальные работы.

Очень скоро здесь начнется промышленное освоение месторождения. А это значит, что сбудутся мечты нескольких поколений геологов и горняков.