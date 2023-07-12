Амурский ГХК в июне 2023 года

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В июне продолжилась доставка крупногабаритного и тяжеловесного технологического оборудования для строительства установок Амурского ГХК. На причал р. Зея было отгружено 96 единиц оборудования общей массой 8,5 тыс. тонн, из них 48 единиц уже доставлено на строительную площадку.

Тем временем на площадке строительства установки пиролиза уже начался монтаж оборудования, поступившего в навигацию 2023 года — в частности, экономайзеров, высота которых составляет 7,3 метра, длина 8,3 метра, а вес более 100 тонн.

Также выполняются работы по монтажу печей пиролиза, устройству фундаментов под оборудование и технологические эстакады, устройству подземных инженерных сетей, монтажу металлоконструкций эстакад, устройству фундаментов теплых резервуаров. Кроме того, начались работы по устройству цехов префабрикации и покраски трубопроводов, а также самой префабрикации трубопроводов.

На объекте строительства воздухоразделительной установки по производству сжатого воздуха и азота (ВРУ), предназначенной для обеспечения АГХК промышленными газами — газообразным азотом и сухим сжатым воздухом, начался монтаж технологического оборудования. Смонтированы 5 центробежных компрессоров в здании основного цеха. Вес одного агрегата составляет 40 тонн — он способен производить около 27,5 тыс. м3 сжатого воздуха в 1 час.

Продолжается сборка шаровых резервуаров, парка промежуточного хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ). Собрано уже 4 резервуара из 15-ти. Выполняются бетонные работы. Ведётся устройство площадки парка.

Продолжается строительство комплексных очистных сооружений и станции водоподготовки, монтаж трёх вертикальных резервуаров для хранения противопожарного и технического запаса воды, объектов ж/д инфраструктуры. Общая протяженность путей необщего пользования составит 29 км.

Прогресс по строительству Подстанции 500 кВ в июне составил 98%. Здесь приступили к выполнению предпусконаладочных работ. Прогресс по строительству главных понизительных подстанций «Южная» и «Северная» составил 70%.

Развернуты работы по подготовке площадок для строительства объектов газоснабжения АГХК, а также продуктопровода.

В рамках проекта «Открытый АГХК» в июне Амурский газохимический комплекс принял 6 экскурсионных групп, в числе которых — учащиеся ИТ-куба, сотрудники госорганов, студенты МГТУ им. Баумана. А всего за первое полугодие 2023 года объекты АГХК посетили более 400 человек, интересующиеся строительством одного из крупнейших производств в стране и мире.

Также в июне Свободном при участии СИБУРа и Амурского ГХК было организовано 12 мероприятий по различным направлениям, в которых приняли участие около 8 000 человек.