Новая линия плоской высечки на Павлово-Посадском Гофрокомбинате

В мае 2023 года на нашей производственной площадке была успешно запущена новая линия плоской высечки. Это позволит увеличить ежемесячный выпуск готовых изделий сложной высечки по проектам наших клиентов.

Одним из основополагающих принципов Компании является непрерывная модернизация производства. Такой подход предполагает скорость реакции на постоянно меняющиеся внешние и внутренние факторы. Именно своевременная модернизация позволяет предприятию занимать и удерживать лидирующие позиции на рынке.

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В мае 2023 года на производственной площадке Павлово-Посадского Гофрокомбината была успешно запущена новая линия плоской высечки. Новая линия гармонично вписалась в производственные планы и уже ежедневно выпускает тысячи изделий для наших клиентов. В ближайшие несколько месяцев ожидается выход на проектную производственную мощность.

Новый автоматический плосковысекательный пресс предназначен для изготовления самосборных гофрокоробов сложной конфигурации из гофрокатона, в том числе микро, профиля «Е». Пресс работает со скоростью до 5 500 листов в час. Это позволит увеличить ежемесячный выпуск готовых изделий сложной высечки по проектам наших клиентов.

Технологи нашего предприятия посетили соседнюю область и прошли обучение на площадке партнеров, которые уже имели опыт работы с данным оборудованием. Линия активно изучается в теории и на практике. Открыты дополнительные вакансии для работников производства.