На МРК «Циклон» проекта 22800 поднят Андреевский флаг

Торжественная церемония приема в состав ВМФ России малого ракетного корабля «Циклон», построенного по проекту 22800 «Каракурт» для Черноморского флота и вооруженного ракетами «Калибр», прошла на Керченском судостроительном заводе имени Бутомы в Крыму.

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Для Керченского судостроительного завода «Циклон» стал первым за 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства и комплекс испытаний.

«Циклон» стал первым МРК проекта 22800 «Каракурт», вооруженным морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М».

МРК проекта 22800 «Каракурт» предназначены для выполнения задач в составе отрядов и группировок боевых кораблей и одиночно. Вооружены комплексом «Калибр» с высокоточными крылатыми ракетами большой дальности, предназначенным для поражения морских и береговых целей, а также зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М».