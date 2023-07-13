Уникальная технология печати литейных песчаных форм
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/5Am_crhKKxQ
В рамках импортозамещения КМЗ создал первый и единственный в России работающий прототип 3D-принтера для прямого цифрового изготовления литейных песчаных форм. Сегодня специалисты КМЗ работают над созданием принтеров с различными размерами зоны печати, и, главное, планируют организовать серийное изготовление устройств для военного и гражданского машиностроения.
В этом видео:
00:00 импортозамещение
00:20 собственная разработка КМЗ
00:48 пример напечатанной детали
01:07 что можно напечатать на принтере
02:20 песок и смола российские
02:52 станок промышленного класса
04:35 серийное производство принтеров
05:03 мастера КМЗ не останавливаются на достигнутом
Источник: https://youtube.com/@kmz_1
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