Уникальная технология печати литейных песчаных форм

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В рамках импортозамещения КМЗ создал первый и единственный в России работающий прототип 3D-принтера для прямого цифрового изготовления литейных песчаных форм. Сегодня специалисты КМЗ работают над созданием принтеров с различными размерами зоны печати, и, главное, планируют организовать серийное изготовление устройств для военного и гражданского машиностроения.

В этом видео:

00:00 импортозамещение

00:20 собственная разработка КМЗ

00:48 пример напечатанной детали

01:07 что можно напечатать на принтере

02:20 песок и смола российские

02:52 станок промышленного класса

04:35 серийное производство принтеров

05:03 мастера КМЗ не останавливаются на достигнутом