Ход строительства медицинского центра ФМБА в Мариуполе
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/N7nQdk2_Ao0
Специалисты Военно-строительной компании МО РФ (ВСК) создают в районе проспекта Ленина современный медкомплекс Федерального медико-биологического агентства.
Здесь будут работать 13 различных отделений, в которых смогут оказать помощь не только жителям ДНР, но и других регионов России: до 52 тысяч пациентов в год. Оборудование — по самым современным стандартам.
Сегодня на стройплощадке в две 8-часовые смены без выходных трудятся 608 человек и 19 единиц техники.
Строительство разбито на 2 этапа. Первый военстроевцы завершат в декабре 2023-го.
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