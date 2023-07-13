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Ход строительства медицинского центра ФМБА в Мариуполе

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/N7nQdk2_Ao0

Специалисты Военно-строительной компании МО РФ (ВСК) создают в районе проспекта Ленина современный медкомплекс Федерального медико-биологического агентства.

Здесь будут работать 13 различных отделений, в которых смогут оказать помощь не только жителям ДНР, но и других регионов России: до 52 тысяч пациентов в год. Оборудование — по самым современным стандартам.

Сегодня на стройплощадке в две 8-часовые смены без выходных трудятся 608 человек и 19 единиц техники.

Строительство разбито на 2 этапа. Первый военстроевцы завершат в декабре 2023-го.

 © vskmo.ru
Источник: https://vskmo.ru/2023/07/12/dlya-dnr-i-vsej-strany/

строительство, ДНР
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