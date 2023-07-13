ОАК изготовила и передала Минобороны очередные самолеты Су-35С

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Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в Госкорпорацию Ростех) изготовил и передал Минобороны России вторую за текущий год партию новых многофункциональных истребителей Су-35С.

Многофункциональные истребители поколения «4++" Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту несения службы.

Самолет Су-35 предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов днем и ночью в простых и сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования и является переходным к авиационным комплексам пятого поколения.

Отличительными особенностями самолета являются высокие летно-технические, высотно-скоростные и маневренные характеристики, информационно-прицельные системы большого радиуса действия, современная система связи и высокоскоростного информационного обмена как между самолетом и наземными пунктами управления, так и между самолетами; высокоэффективное управляемое вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» большой дальности, высокоэффективная система радиоэлектронного противодействия и обороны. Силовая установка на базе новых двигателей с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги позволяет значительно улучшить летно-технические и маневренные характеристики самолета.

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