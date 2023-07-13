Челябинский завод «Политранс» наладил производство полуприцепов-контейнеровозов

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Завод «Политранс» (Челябинская область) провёл все необходимые конструкторские работы и наладил производство полуприцепов-контейнеровозов грузоподъёмностью до 40 тонн.

«Европейские поставщики ушли с рынка. А потребности российских компаний в полуприцепах для перевозки контейнеров растут, потому что в текущих условиях произошла переориентация логистических направлений, растут объемы перевозок. Конструкторский отдел завода „Политранс“ разработал модели полуприцепов-контейнеровозов — трёхосные и универсальные четырёхосные грузоподъемностью до 40 тонн», — сказал сообщил учредитель предприятия Семен Мительман.

По его словам, эта техника запущена в производство и пользуется спросом. Например, универсальный полуприцеп позволяет перевозить все типы контейнеров длиной от 20 (можно разместить сразу два) до 45 футов. В конструкции применяются материалы с высокими прочностными характеристиками, используется, как и у западных образцов, пневматическая подвеска с первой подъемной осью, настил в задней части рамы — съёмный.

В компании пояснили, что такая техника обеспечивает доставку тяжёлых грузов от железнодорожных хабов и портов до складских терминалов в населенных пунктах. В перспективе она потребуется для перемещения грузов и с Северного морского пути.

Компания «Политранс» — один из ведущих разработчиков и производителей тяжёловозной прицепной техники. В линейке изделий свыше 2 тыс. модификаций, в том числе уникальные для России транспортные системы для перевозки карьерных гидравлических экскаваторов. Ведётся разработка и других моделей импортозамещающей техники.

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