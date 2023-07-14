Пожарный катер «Фантом М-200»

© Фото из открытых источников

Встречаем - новый многофункциональный катер краевого Лесопожарного центра!

Окрестности Красноярского водохранилища — это сложная пересеченная местность, где отсутствуют дороги и не всегда для тушения лесных пожаров здесь можно использовать авиацию.

Раньше для доставки сил и средств к очагам таких возгораний краевой Лесопожарный центр использовал водный транспорт других организаций.

В этом году лесные пожарные края впервые получили собственный пожарный катер благодаря нацпроекту «Экология»!

Водное судно оснащено мощными стационарными моторами, имеет низкую осадку, рассчитано на восемь мест.

В комплектации: спасательные жилеты, сигнальные ракеты, а также электрическая помпа для подачи воды.

Пожарный катер будут использовать для патрулирования по водным маршрутам Красноярского водохранилища, доставки людей и оборудования для тушения возгораний в лесах.

© Фото из открытых источников