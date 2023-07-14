Пожарный катер «Фантом М-200»
Встречаем - новый многофункциональный катер краевого Лесопожарного центра!
Окрестности Красноярского водохранилища — это сложная пересеченная местность, где отсутствуют дороги и не всегда для тушения лесных пожаров здесь можно использовать авиацию.
Раньше для доставки сил и средств к очагам таких возгораний краевой Лесопожарный центр использовал водный транспорт других организаций.
В этом году лесные пожарные края впервые получили собственный пожарный катер благодаря нацпроекту «Экология»!
Водное судно оснащено мощными стационарными моторами, имеет низкую осадку, рассчитано на восемь мест.
В комплектации: спасательные жилеты, сигнальные ракеты, а также электрическая помпа для подачи воды.
Пожарный катер будут использовать для патрулирования по водным маршрутам Красноярского водохранилища, доставки людей и оборудования для тушения возгораний в лесах.
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