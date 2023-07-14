Новый детский сад на 200 мест открылся в Севастополе

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В Севастополе детский сад по улице Верещагина приял первых воспитанников 10 июля. Новое образовательное учреждение, построенное в рамках реализации Федеральной целевой программы.

Новый корпус получил название «Зеленая волна», так как здесь предусмотрен экологический уклон и воспитатели будут знакомить ребятишек с основами экологии.

Двухэтажное здание рассчитано на десять современных групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Две из них — ясельные (от 1,5 до 3 лет) и восемь — для детей возрастом от 3 до 7 лет. В каждую группу может быть зачислено до 20 детей. В детсаду также есть физкультурный и музыкальный залы, кабинеты специалистов. На территории предусмотрены игровые площадки с теневыми навесами, спортивные площадки, навес для колясок. Площадки оснащены игровым оборудованием.

Напомним, строительство детских садов продолжается также в других районах города: на улицах Горпищенко, Руднева, Вакуленчука и в поселке Кача. Они смогут принять порядка 860 детей. На стадии проектирования находятся дошкольные учреждения — на улицах Громова и в районе Золотой Балки (детский сад — начальная школа).