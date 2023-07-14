«Колмар» организовал производство запчастей для собственных подразделений

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Угольная компания «Колмар» организовала собственное производство запасных частей, сообщил главный механик компании Юрий Фирюлин. Проектированием в компании занимается собственный конструкторский отдел.

По словам Юрия Фирюлина, в 2023 году на базе конструкторского отдела разработано около 150 чертежей и 3D моделей запасных частей по заявкам структурных подразделений. Изготовление деталей ведётся на ремонтно-производственной базе «Колмара» и российских металлообрабатывающих заводах.

Кроме того, на ремонтно-производственной базе планирует запустить серийное производство торсионных валов, шестеренной группы и прочего. С этой целью проводится дооснащение оборудования ремонтной базы: приобретены высокоточные станки с числовым программным управлением, электроэрозионный проволочно-вырезной станок, а также полуавтомат «Зубр» шлицефрезерный и установка ручной плазменной закалки.

Также компания прорабатывает варианты импортозамещения основного технологического горно-шахтного оборудования (ГШО). В частности, «Колмар» рассматривает поставщиков запасных частей к эксплуатируемой импортной технике и производителей ГШО в России, Белоруссии и КНР.

«В настоящий момент выполнение импортозамещения от потребности замещаемых позиций составляет 30%. В ближайшие два года планируется заменить около 44% технологического оборудования на аналогичное производства дружественных стран, а до 2026 года перевооружить практически весь парк основного ГШО, что составит ещё более 51%", — рассказал Юрий Витальевич.

Справка

ООО «УК «Колмар» объединяет промышленные предприятия по добыче и переработке коксующегося угля на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) — АО «ГОК «Денисовский» и АО «ГОК «Инаглинский». Первое предприятие ГОК Денисовский — отрабатывает запасы Денисовского каменноугольного месторождения (Центральная и Восточная части) в границах лицензионных участков. Второе предприятие ГОК Инаглинский — отрабатывает запасы Чульмаканского каменноугольного месторождения (участки Восточный и Западный), а также Верхне-Талуминского каменноугольного месторождения.

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