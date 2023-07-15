Создан цифровой двойник Москвы

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Раньше взглянуть на Москву со стороны можно было в павильонах, где выставлялись 3D-макеты города. Там по улицам с объемными копиями домов ездили машины и общественный транспорт, работали светофоры, по Москве-реке шли речные трамвайчики. Можно было разглядеть архитектурные доминанты города. Такие макеты стояли в «Доме на Брестской» и Radisson Royal Hotel (бывшая гостиница «Украина»). Самый современный макет города сейчас находится на ВДНХ. Но с 2019 года у столицы появился и цифровой двойник — тоже трехмерный, как и перечисленные макеты. И если первые рассчитаны на повышение туристической привлекательности города, то цифровая модель обеспечивает бесперебойное функционирование инфраструктуры мегаполиса.

Проект «Цифровой двойник Москвы» — это точная 3D-копия столицы в виртуальной реальности, на которую нанесены все сети инженерных и транспортных коммуникаций. Цифровой двойник помогает планировать строительство жилых, промышленных и социальных объектов, принимать управленческие решения и контролировать ход реализации значимых городских проектов. На создание цифрового двойника потребовалось более 12 миллионов фотографий всей территории города, сделанных под разным углом с воздуха и земли. Фотограмметрическую модель дополняют пять тысяч аналитических слоев с массивами данных по всем сферам жизни города, которые обновляются в режиме реального времени. Также в платформе находится архив панорам 13 тысяч километров всей территории Москвы с 2013 года, которые позволяют не только просматривать актуальные и ретроспективные изображения города, но и проводить высокоточные измерения. «Цифровой двойник Москвы» — собственная разработка столицы, основанная на свободно распространяемом программном обеспечении.

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Пик сбора фотоматериалов пришелся на 2021 год, тогда по улицам ездили специальные автомобили, на крыше которых были установлены подвижные фотокамеры с трехмерным обзором. На машину был нанесен рисунок, очень напоминающий легендарного Человека-паука — только машина была окрашена в черно-зеленый цвет. Прохожие обращали внимание на этих «пауков», но многие думали, что автомобиль ведет съемку для службы «Яндекс.Панорама». Но у передвижного городского фотографа были иные задачи. На основе полученных снимков сделали так называемую фотограмметрическую модель, состоящую из 5 тысяч аналитических слоев с массивами данных по всем сферам жизни города. В модель встроено 3 тысячи зданий. Эти данные обновляются в режиме реального времени.

ФУНКЦИОНАЛ ПРОЕКТА

Среди московских архивных снимков есть фото, иллюстрирующее, как в 1958 году на площади Маяковского устанавливали памятник поэту. Чтобы выбрать оптимальное расположение, изготовили несколько деревянных макетов памятника в натуральную величину. Их перемещали по площади, пока не выбрали подходящее место. Примерно то же самое сейчас можно сделать с проектами домов и памятников и в платформе «Цифровой двойник Москвы». Например, эту платформу активно используют на разных этапах реализации программы реновации.

В виртуальном городе возводят новые объекты, оценивают, насколько эффективно будет использоваться пространство в зависимости от места расположения здания, появятся ли после его возведения в районе новые точки притяжения. Ход строительства тоже можно контролировать через новый сервис с помощью видео с городских камер и квадрокоптеров. К тому же цифровой двойник помогает мыслить и более масштабно — планировать проекты комплексного развития территорий. На 3D-копии можно сразу разместить весь комплекс будущих строений, чтобы спланировать застройку целого микрорайона. В систему загружен многомиллионный архив фотографий городских пространств начиная с 2013 года. Путешествуя между разными цифровыми слоями, можно посмотреть, как территория выглядела раньше и как изменится ее облик после завершения строительства.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ

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Раньше довольно часто возникали ситуации, когда москвичи реагировали на градостроительные преобразования кратко и емко — «и кто все это придумал?» Часто всего раздражение вызывало перераспределение транспортных потоков из-за ремонта дорог. Сейчас все чаще принятие важных решений доверяют искусственному интеллекту. Встроенные в «Цифровой двойник Москвы» инструменты аналитики позволяют заранее смоделировать, как-то или иное решение отразится на жизни города. В 2020 году именно эта функция помогла принять решение о проведении реконструкции Большого Каменного моста без полного перекрытия движения по нему. И городской трафик показал, что это вызвало меньше недовольства и ухудшение транспортной проходимости квартала, чем если бы движение перекрыли полностью и на маршрутах объезда скапливались серьезные пробки.