Российские школьники завоевали шесть медалей на Международной математической олимпиаде
Российские школьники выиграли пять золотых и одну серебряную медаль на 64 Международной математической олимпиаде (IMO-2023), которая проходит со 2 по 13 июля в японском городе Тиба. Об этом сообщил руководитель команды Кирилл Сухов — преподаватель петербургского Президентского физико-математического лицея (ФМЛ) № 239.
Золотых медалей удостоены:
Алиса Волкова, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург;
Александр Гнусов, Кировский физико-математический лицей, г. Киров;
Ратибор Коптилин, Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета, г. Новосибирск;
Роман Кузнецов, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург;
Эльдар Хисамутдинов, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург.
Серебряную медаль получил Павел Прозоров, лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта», г. Санкт-Петербург.
Международная математическая олимпиада — ежегодный чемпионат мира по математике среди школьников старших классов.
Состязание проводится с 1959 года. В 2022-м сборная России завоевала шесть медалей: три золотые и три серебряные. В 2023-м сборная России завоевала шесть медалей: пять золотых и одну серебрянную.
Если бы российских участников допустили в составе команды, то в ее активе было бы 209 баллов, что соответствует четвертому месту — после сборных Китая, США и Южной Кореи.
Подробнее на «Меле»: https://mel.fm/...eskoy-olimpiade
https://siriusm...zdunarodnoj-ma/
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15.07.2317:31:21
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