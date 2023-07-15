Российские школьники завоевали шесть медалей на Международной математической олимпиаде

© im3.ezgif.com

Российские школьники выиграли пять золотых и одну серебряную медаль на 64 Международной математической олимпиаде (IMO-2023), которая проходит со 2 по 13 июля в японском городе Тиба. Об этом сообщил руководитель команды Кирилл Сухов — преподаватель петербургского Президентского физико-математического лицея (ФМЛ) № 239.

Золотых медалей удостоены:

Алиса Волкова, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург;

Александр Гнусов, Кировский физико-математический лицей, г. Киров;

Ратибор Коптилин, Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета, г. Новосибирск;

Роман Кузнецов, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург;

Эльдар Хисамутдинов, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург.

Серебряную медаль получил Павел Прозоров, лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта», г. Санкт-Петербург.

Международная математическая олимпиада — ежегодный чемпионат мира по математике среди школьников старших классов.

Состязание проводится с 1959 года. В 2022-м сборная России завоевала шесть медалей: три золотые и три серебряные. В 2023-м сборная России завоевала шесть медалей: пять золотых и одну серебрянную.

Если бы российских участников допустили в составе команды, то в ее активе было бы 209 баллов, что соответствует четвертому месту — после сборных Китая, США и Южной Кореи.

Подробнее на «Меле»: https://mel.fm/...eskoy-olimpiade

https://siriusm...zdunarodnoj-ma/

https://mel.fm/...eskoy-olimpiade