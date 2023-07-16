Выпуск «Ланцетов» вырос в 50 раз: как работают легендарные дроны

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Сейчас на поле боя кинжальные удары наносят российские беспилотники «Ланцет». При этом обнаружить российский дрон традиционными системами ПВО практически невозможно. Летит «Ланцет» низко, потихоньку и работает с точностью хирургического инструмента.

Вот они, легендарные «Ланцеты». С начала специальной военной операции их производство увеличилось аж в 50 раз! Точное количество не разглашается, но, как уверяют разработчики беспилотников, на каждый даже еще не привезенный на Украину натовский танк уже припасено по несколько барражирующих боеприпасов.

Существуют две разновидности «Ланцета» — большая и маленькая.

«Ланцет» — народное название, оно прижилось. Как хирургический инструмент он всем понятен, но это два изделия, они отличаются дальностью, мощностью боевой части", — рассказывает Александр Захарова, главный конструктор Zala Aero.

Операторов «Ланцетов» называют «иксоводами» — из-за характерного расположений крыльев-пилонов. У маленького дрона два одинаковых икса. Создатель «Ланцетов» — российский конструктор Александр Захаров. Это ему удалось наладить промышленное производство беспилотников, о которых сейчас говорят по всему миру.

Популярность «Ланцетов» затмила пресловутый Bayraktar, который на Украине из-за российской системы ПВО оказался абсолютно бесполезным. Практически все турецкие беспилотники были сбиты в первый месяц военной операции. А «Ланцеты» летают и каждый день поражают неприятельскую технику. Только в открытом доступе опубликованы около 400 подтвержденных поражений целей. Лучшей рекламы не придумать.

Существуют две разновидности «Ланцета» — большая и маленькая.

«Ланцет» — народное название, оно прижилось. Как хирургический инструмент он всем понятен, но это два изделия, они отличаются дальностью, мощностью боевой части", — рассказывает Александр Захарова, главный конструктор Zala Aero.

Операторов «Ланцетов» называют «иксоводами» — из-за характерного расположений крыльев-пилонов. У маленького дрона два одинаковых икса. Создатель «Ланцетов» — российский конструктор Александр Захаров. Это ему удалось наладить промышленное производство беспилотников, о которых сейчас говорят по всему миру.

Популярность «Ланцетов» затмила пресловутый Bayraktar, который на Украине из-за российской системы ПВО оказался абсолютно бесполезным. Практически все турецкие беспилотники были сбиты в первый месяц военной операции. А «Ланцеты» летают и каждый день поражают неприятельскую технику. Только в открытом доступе опубликованы около 400 подтвержденных поражений целей. Лучшей рекламы не придумать.

— У вас есть иностранные предложения?

— Обсуждается, причем на нескольких континентах, производство, — сказал Александр Захаров.

— То есть уже в очередь становятся?

— Интерес очень устойчивый.

Но сейчас главное — обеспечить бесперебойные поставки «Ланцетов» в российскую армию. Когда прошлым летом посыпались заказы из Минобороны и назрела необходимость расширения производства, у Захарова возникла идея занимать торговые центры, из которых ушли западные фирмы, и срочно разворачивать там сборку беспилотников. Это дешевле, чем строить заводы с ноля. Все для фронта. Все для победы.

«Торговые центры — это самое лучшее решение на сегодня, у которых есть все необходимое: вентиляция, кондиционирование, пожарная охрана, парковка для сотрудников и многое другое», — отметил Захаров.

Но идею с экспроприацией западной собственности не особо поддержали в стране. Тогда Захаров просто выкупил огромный торговый центр, который еще с ковидных времен не оправился от убытков. И теперь 50 с лишним тысяч квадратных метров вместо торговли ширпотребом работают на победу. Чтобы объехать все цеха, главному конструктору нужен сегвей. Впервые за 30 лет не завод российской оборонки становится торговым центром, а суперсовременное предприятие размещает свои станки в бывшем супермаркете. Переоборудовать торговый центр в высокотехнологичное предприятие получилось всего за два месяца. При этом на производство «Ланцетов» не потрачено ни копейки государственных средств.

Компания росла и развивалась на доходах от сотрудничества с нефтегазовой отраслью, поставляя беспилотники для геологоразведки и наблюдения за трубопроводами. Захаров убежден, что, не требуя от государства денег на развитие, смог выстроить с Министерством обороны по-настоящему рабочие взаимоотношения. «У нас очень хорошие, очень конструктивные и очень правильные отношения. Мы им очень благодарны, потому что в свое время, когда мы много тестировали этот вид вооружения в сирийском конфликте, это нам дало очень большой опыт. И за это мы им очень благодарны», — сказал Захаров. В Сирии спецназ с помощью «Ланцетов» с хирургической точностью очень эффективно ликвидировал командиров боевиков.

«Ланцеты» за простоту, надежность и эффективность называют «летающими АК-47», а самого Захарова — «вторым Калашниковым». Они даже когда-то вместе жили в одном подъезде. «Ланцет обычно работает в паре с дроном разведчиком, именно он первым пересекает линию фронта, находит цель, передает координаты барражирующему боеприпасу, а потом уже и фиксирует поражение.

Остальное можно прочитать на:

https://www.ves...article/3455254

Там целый репортаж видео.