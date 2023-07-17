В Череповце открыли часть Советского проспекта после реконструкции

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В Череповце открыли часть Советского проспекта после ремонта.

Движение открыто от Соборной горки до переулков — «криулей», ведущих к улице Ленина.

Начать проект с Советского проспекта было рекомендацией специалистов, которых привлекли к разработке плана развития Череповца по повышению качества его городской среды. Это центр города, в котором сохранилось много исторических зданий, несущих теплоту времен. Советский проспект в новом его виде является образцом современных правильных стандартов.

© st.cherinfo.ru

Уже сегодня горожане смогут оценить результаты реконструкции главной исторической улицы. Здесь появились велодорожки, тротуары стали более комфортными, все электрические провода убраны под землю. Все это позволяет наслаждаться архитектурой центра города. На обновленном Советском восстановлены аллейный ряд и цветники с многолетними растениями. Всего здесь высадят 218 взрослых деревьев, более пяти тысяч кустарников и более 21 тысячи многолетних растений.

Сейчас продолжаются работы на участке от улицы Ленина до проспекта Победы, сообщает управление коммуникаций компании «Северсталь». Полностью обновленный Советский проспект откроют в ноябре к Дню города.

© st.cherinfo.ru

© st.cherinfo.ru