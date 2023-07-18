ТЭМПО-Метиз запустил производство высококачественных саморезов

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Компания «ТЭМПО-Метиз», входящая в группу «ТЭМПО», открыла в Набережных Челнах новый цех по выпуску высококачественных саморезов. Инвестиции в создание производства превысили 300 млн рублей, из которых 137 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил Фонд развития промышленности (ФРП).

Компания запустила производство полного цикла саморезов с защитным слоем в виде цинк-ламельного покрытия из высококачественных коррозионностойких материалов. После выхода на полную мощность предприятие планирует выпускать 9 тысяч тонн готовых изделий в год, сообщает пресс-служба фонда.

Крепежные элементы применяются в интерьерных деталях кабины грузовых автомобилей. Основным заказчиком продукции выступают торговые компании машиностроительного рынка крепежа, также в качестве заказчиков рассматриваются предприятия машиностроения, в том числе «КАМАЗ».

"Заем ФРП позволил в кратчайшие сроки закупить оборудование и запустить современное высокотехнологичное производство. При выпуске саморезов мы используем современную технологию накатки резьбы. Она не оставляет стружку, что повышает производительность и экономический эффект. Использование цинк-ламельного покрытия позволяет увеличить продолжительность и качество эксплуатации деталей", — рассказал генеральный директор ООО «ТЭМПО-Метиз» Темури Горгиладзе.

На средства займа ФРП предприятие закупило современное оборудование: станки для изготовления заготовок и по формированию резьбы, линии для закалки изделий, устройство нанесения цинк-ламельного покрытия, а также линию по упаковке в картонные коробки.

Открытие нового цеха позволило создать 45 высокопроизводительных рабочих мест. Общая численность сотрудников завода составляет 246 человек.