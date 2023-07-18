ОДК-Климов повысил ресурсные показатели вертолетных двигателей ТВ7-117 В

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Модель вертолетного двигателя ТВ7-117 В разработки петербургского предприятия ОДК-Климов

Петербургское предприятие «ОДК-Климов» (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию Ростеха) увеличило показатели ресурса вертолетного двигателя ТВ7-117 В. По результатам проведенных работ от Росавиации получено одобрение главного изменения.

ОДК-Климов планово увеличил количество циклов работы мотора для обеспечения программы вертолетов Ми-38 холдинга «Вертолеты России», испытаний и дальнейшей серийной эксплуатации.

Кроме того, Росавиацией сняты ограничения по эксплуатации двигателя только с включенным отбором на систему кондиционирования воздуха (СКВ), который поступает в кабину пилота. Работа силовой установки и газодинамические параметры были также проверены в ходе летных испытаний вертолета.

«Двигатель ТВ7-117 В предназначен для многоцелевых вертолетов типа Ми-38. Одобрения главных изменений типовой конструкции, полученные в этом месяце, направлены на расширение условий эксплуатации двигателей ТВ7-117 В. Мы используем опыт по совершенствованию вертолетных модификаций в работе над самолетными модификациями ТВ7-117СТ-01/02, которые предназначены для отечественных региональных самолетов», — отметил генеральный конструктор ОДК-Климов Всеволод Елисеев.

Одобренные изменения являются очередными этапами плана по улучшению характеристик ТВ7-117 В и всего семейства двигателей ТВ7-117. Ранее специалистам ОДК-Климов удалось реализовать на двигателе ТВ7-117 В чрезвычайный режим с достижением мощности 3750 л.с., что является лучшим показателем по отношению к взлетной мощности, полученным в семействе двигателей и на рынке.