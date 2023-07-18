Уралвагонзавод отправил Минобороны РФ очередную партию танков

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Уралвагонзавод поставил Министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса своевременно обеспечивают потребности наших вооруженных сил в современной и надежной технике. Эту работу контролирует Координационный совет при Правительстве Российской Федерации. Предприятия набрали хороший темп, в частности Уралвагонзавод нарастил темпы производства за последний год более чем в три раза и сейчас поставил очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-72Б3М в российские войска. При этом такая бронетехника особенно востребована при выполнении задач СВО.

Очередное выполнение контрактов на капитальный ремонт с глубокой модернизацией танков Т-72Б с приведением к виду Т-72Б3М, глубокая модернизация танков Т-80БВ до уровня Т-80БВМ и изготовление танков Т-90М с нуля говорит не только об эффективности производственной системы Уралвагонзавода, но и о квалификации и самоотверженном труде всех работников концерна УВЗ.

«Все задачи, которые ставит перед нами государство в деле обеспечения армии надежной военной техникой, коллектив Уралвагонзавода выполняет качественно и в срок. Это доказывают неизменно хорошие оценки, которые получает бронетехника Уралвагонзавода от военных, участвующих в специальной военной операции. Сегодня танки семейств Т-72, Т-80 и Т-90 продолжают модифицироваться с учетом боевого опыта и пожеланий танкистов, участвующих в специальной военной операции. За время проведения СВО конструкторами, инженерами, технологами, рабочими предприятий концерна „Уралвагонзавод“ была проведена огромная работа по улучшению их тактико-технических характеристик. Эти совершенствования жизненно необходимы и для защиты экипажа, и для успешного ведения боя», — отметил генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов.