КМЗ сдал в эксплуатацию гидрографический катер «Аргонавт 900»

Кингисеппский машиностроительный завод (Ленинградская область) сдал в эксплуатацию гидрографический катер «Аргонавт 900».

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Заказчик катера — АО «МАГЭ». Организация обратилась на завод с просьбой проработки специального судна под геолого-геофизические работы. Катер необходим для изучения строения шельфовых морей, транзитных и прибрежных зон Арктики и Мирового океана.

«Аргонавт-900» — это модификация катера «Касатка-2М», специально измененного по просьбе заказчика.

Справка. Катер «Касатка 2М» достаточно вместительный, его габаритная длина — 9 м. При этом он имеет просторную носовую каюту. В рубке для удобства расположены гальюн и мини-камбуз. Модель катера универсальна и пользуется спросом у различных служб и ведомств.

Просторная корма «Аргонавт-900» позволяет разместить лебедку для буксировки датчиков и работать на спецоборудовании. Вместо носовой каюты — дополнительный отсек для блоков данных и прочего геофизического оснащения. В данный момент катер готов выполнять инженерные геофизические и гидрографические работы в акватории морей на удалении от берега не более 20 км, а также на мелководных участках.

В перспективе такая модификация катера позволит использовать его во многих направлениях деятельности. Одним из них может стать расстановка боновых заграждений при ликвидации аварийных разливов нефти. На сегодняшний день все чаще возникает потребность в геофизических исследованиях, поэтому в перспективе проект катера будет широко применим.