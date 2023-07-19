В Венесуэле начался прием платежей картами «Мир»

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Старт приему платежей картами «Мир» на острове Маргарита уже дан, в Каракасе идет работа в тестовом режиме. Об этом заявили в среду журналистам в посольстве РФ в Венесуэле.

«На острове Маргарита, который готов принимать и принимает российских туристов уже, по сути, дан старт приему платежей [картами «Мир"]. В Каракасе это пока в тестовом режиме. Это технические вопросы. Сответствующие специалисты работают в этом направлении», — отметили в диппредставительстве, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах расширения приема карт «Мир» в Венесуэле.