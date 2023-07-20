На Туймазинском заводе автобетоновозов введено новое оборудование

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На Туймазинском заводе автобетоновозов, дочернем предприятии «КАМАЗа» в Башкортостане, продолжается работа по обновлению парка оборудования. Закуплены и запущены в эксплуатацию две машины лазерной резки.

Монтаж и пуско-наладка нового оборудования выполнены силами вспомогательной службы завода совместно со специалистами фирмы-поставщика. Оборудование установлено в заготовительном цехе, обе машины лазерной резки запущены в работу. Машины приобретены в целях обеспечения технологичной, быстрой и точной резки металла.

Станки лазерной резки применяются для бесконтактной обработки различных металлов с высокой точностью. Как пояснили специалисты ПАО «ТЗА», аналогов по уровню технологии, качеству резки и удобству управления нет. Обрабатываемые заготовки после проведения работ не требуют доработок, стоимость их изготовления низкая.

На новых установках лазерной резки изготавливаются заготовки для производства компонентов спецавтотехники, автобетоносмесителей, прицепов и полуприцепов. Работа на новом оборудовании организована в три смены, создано шесть новых рабочих мест.

Туймазинский завод автобетоновозов — одно из ведущих предприятий России по производству специальной техники. В 2022 году дочерняя компания «КАМАЗа» увеличила выпуск продукции в 2,2 раза. Основным драйвером роста объёмов производства стала прицепная техника. На фоне ухода ряда зарубежных производителей с российского рынка Туймазинский завод автобетоновозов оперативно провёл работу по импортозамещению и поиску альтернативных поставщиков автокомпонентов и ответил на возросший спрос предложением автотехники. В связи с расширением производственной линейки и увеличением объёмов производства возникла необходимость в расширении и обновлении парка оборудования.

В ближайших планах компании — приобретение ещё четырёх установок лазерной резки. Кроме того, до конца 2023 года парк оборудования ПАО «ТЗА» пополнят три токарных станка с ЧПУ, станок листогибочный и вальцовочный трёхвалковый станок.