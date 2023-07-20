«Эрготек» провел модернизацию и увеличил производство клеев.
Компания «Эрготек», ведущий российский производитель химической продукции для различных отраслей промышленности, провела модернизацию и увеличила производство клеев. Они применяются в различных отраслях промышленности: при изготовлении матрасов, фанеры, гибкой упаковки, самоклеящихся материалов
Инвестиции в модернизацию производства превысили 120 млн рублей, из которых 40 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности, а 20 млн — Фонд развития промышленности Пермского края.
Компания нарастила объемы производства на 40% - до 10 тысяч тонн в год.
Предприятие выпускает клеи-расплавы с остаточной липкостью, гранулированные клеи-расплавы и клеевые стержни под брендами «Эргомелт» и «Эрготак».
На сегодняшний день, по данным компании, около 80% термоклеев и аналогичной продукции поставляется в Россию из-за рубежа. Увеличение производства позволит заместить около 6% импорта.
Среди потребителей продукции пермского предприятия производители матрасов («Аскона» и «Орматек»), фанеры («Свеза»), изоляционных материалов («Технониколь»), а также агропромышленный холдинг «Мираторг».
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