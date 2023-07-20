Начато серийное производство амфибии СК-142

Амфибия СК-142 — отечественный самолёт, который производит в Тюмени компания «Орион Авиа». Это новая модификация их предыдущей СК-14 с улучшенными двигателями и российской цифровой авионикой. Инжекторные ротаксы потребляют примерно на 15% меньше топлива, чем стандартные карбюраторные 912е, а это значит, что дальность полёта увеличилась с 1300 до полутора тысяч километров с теми же баками на 240 литров. У СК-14 расход топлива с приборной скоростью 195 километров в час 38 литров, у СК-142 33 литра. Максимальная рабочая скорость СК-142 осталась такой же, 220 километров в час, крейсерская скорость от 170 до 205 в зависимости от высоты полёта и температуры воздуха.

Основные покупатели тюменских амфибий — это путешественники. Россия богата водоёмами, а значит, гидросамолёт предлагает неисчерпаемые возможности для тех, кто любит отдых на природе. Такую свободу перемещений не даёт ни автомобиль, ни катер. Четырёхместный борт позволяет взять с собой семью или друзей, а двигатели, работающие на обычном автомобильном АИ-95, или даже, при необходимости, на АИ-92, не ограничивают в заправках при маршрутных полётах. А от крайней точки заправки можно улететь на 600 километров и вернуться обратно после охоты или рыбалки с дополнительным багажом порядка 100 килограммов.

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©Видео с youtube.com

© flighttv.ru

© flighttv.ru

Владельцы этих амфибий летают по таёжным углам Сибири, на плато Путорана и на Камчатку, куда не добраться ни на катере ни в автомобиле. И можно не просто путешествовать, но при этом ещё и зарабатывать, совмещая приятное с полезным, если брать контракты на выполнение авиационных работ. В СК-14 и СК-142 вместительный передний багажник длиной в полтора метра. Он подходит для палатки, спальных мешков, складных удочек, туристического инвентаря и прочих объёмных, но лёгких вещей. Если задача перевезти груз, то задние кресла складываются, и на получившуюся площадку 120 на 170 сантиметров укладывается до 200 килограммов груза при условии полёта вдвоём. Масса пустого СК-142 750 килограммов, максимальный взлётный вес по РЛЭ 1200 килограммов, 240 литров топлива весят 180 килограммов, а дальше можно самому подсчитать на какое расстояние самолёт полетит с той или иной загрузкой.