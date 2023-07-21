КАМАЗ поставил партию автобусов в Братск

КАМАЗ передал в Братск четвертую партию автобусов НЕФАЗ-5299-30-57, работающих на компримированном природном газе.

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КАМАЗ полностью выполнил свои обязательства, поставив заказчику девять автобусов большой вместимости НЕФАЗ 5299-30-57 с опережением сроков, предусмотренных договором.

Это уже четвертая по счету партия автобусов «НЕФАЗ», поставленных в 2023 году. Всего пассажироперевозчик получил 36 городских рестайлинговых автобусов «НЕФАЗ». Техника поступила в автопарк МУП «Центральное автотранспортное предприятие». Часть автобусов уже курсирует на муниципальных маршрутах города, остальные выйдут на линии после приемки и прохождения всех необходимых процедур.

«Это очень здорово и для населения очень удобно! Имеется очень большой спрос на такие автобусы — они просторнее, поэтому в утреннее и вечернее время, в час пик, они просто необходимы для нашего города», — подчеркнул председатель комитета промышленности и транспорта администрации Братска Юрий Бак.

Надо отметить, что вся пассажирская техника приобретена в рамках федерального проекта «Чистый воздух», который направлен на уменьшение объема вредных выбросов. Участники проекта — 12 крупных промышленных центров с высоким и очень высоким загрязнением воздуха: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. По словам директора МУП «Центральное автотранспортное предприятие» Александра Кузнецова, благодаря реализации этого федерального проекта автотранспортному предприятию Братска удалось значительно обновить автопарк и снизить расходы на топливо в полтора раза.

«Участвуя в таких госпрограммах, КАМАЗ не только поставляет комфортабельный для пассажиров транспорт, но и вносит свой вклад в улучшение экологической обстановки промышленных городов. Отрадно, что заказчик также оценил и экономический эффект, полученный в ходе эксплуатации автобусов «НЕФАЗ», — отметил директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров.

Городские рестайлинговые автобусы НЕФАЗ-5299-30-57 полностью соответствуют требованиям доступной среды. Вместимость салона 94 человека, мест для сидения — 29, имеется откидной пандус и место крепления инвалидной коляски. НЕФАЗ 5299-31-57 оснащен газовым двигателем мощностью 205 кВт, шестиступенчатой автоматической коробкой передач, независимой передней подвеской, обеспечивающей плавность хода. Автобус оборудован электронной системой информирования пассажиров (включает в себя бегущую строку в салоне, автоинформатор и маршрутные указатели). Имеются тахографы, навигационная система ГЛОНАСС, камеры видеонаблюдения, кондиционер, предусматривающий эксплуатацию в условиях Крайнего Севера и районов, приравненных к нему. Новшество для Братска — установленные в автобусе автоматические счетчики входящих пассажиров, что позволяет анализировать пассажиропоток и выявлять транспортные потребности населения.