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Судостроение и судоходство

На верфи Popilov Yachts спущена на воду первая серийная яхта проекта Popilov 14.99

11 июля 2023 года на верфи Popilov Yachts (Краснодарский край) состоялся спуск первого корпуса серийной стальной моторной яхты проекта Popilov 14.99.

 © popilov.com

Судно траулерного типа длиной 15 м сразу уверенно расположилось в акватории Севастопольской бухты и восхитило всех участников события своей статностью и сочетанием инженерных и дизайнерских решений.

 © popilov.com

Благодаря своим мореходным качествам и надежности Яхта Popilov 14.99 готова к самым длительным и увлекательным морским путешествиям при этом отвечая высокому уровню комфорта и качества.

 © popilov.com
Источник: https://popilov.com/__trashed-5/

Popilov Yachts, Краснодарский край, яхта, Popilov 14.99
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