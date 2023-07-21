На верфи Popilov Yachts спущена на воду первая серийная яхта проекта Popilov 14.99
11 июля 2023 года на верфи Popilov Yachts (Краснодарский край) состоялся спуск первого корпуса серийной стальной моторной яхты проекта Popilov 14.99.
Судно траулерного типа длиной 15 м сразу уверенно расположилось в акватории Севастопольской бухты и восхитило всех участников события своей статностью и сочетанием инженерных и дизайнерских решений.
Благодаря своим мореходным качествам и надежности Яхта Popilov 14.99 готова к самым длительным и увлекательным морским путешествиям при этом отвечая высокому уровню комфорта и качества.
Источник: https://popilov.com/__trashed-5/
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