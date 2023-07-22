На Кольской ГМК увеличили степень очистки никеля от примесей

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На Кольской ГМК (Мурманская область, входит в «Норникель») увеличили степень очистки никеля от примесей. Теперь предприятие может выпускать металл с чистотой 99,98%. Добиться такого результата удалось благодаря внедрению технологии электроэкстрации и модернизации производства, сообщили в «Норникеле».

От электрорафинирования, применяемого ранее, электроэкстрация отличается тем, что в ней применяется нерастворимый анод.

Внедрение новой технологии продолжалось много лет: впервые о смене способа извлечения никеля задумались ещё в 2012 году. Модернизация шла постепенно, и при этом предприятие продолжало выпуск продукции.

В последние три года на ГМК обновляли переделы очистки от меди, железа и цинка. Вместе с «Гипроникелем» к концу 2022 года были внедрены улучшения, который позволили существенно увеличить извлечение примесей.

В итоге содержание цинка и свинца в готовой продукции уменьшилось вдвое, меди и железа стало меньше в полтора раза. Это позволило Кольской ГМК выпускать высокоочищенный никель премиальных сортов: сейчас примеси в нём составляют всего 0,02%.