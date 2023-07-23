Новый земснаряд «Северо-Двинский 701» вышел на трассы Волго-Каспийского морского судоходного канала
Земснаряд «Северо-Двинский 701» вышел из Астрахани на трассы Волго-Каспийского морского судоходного канала.
После занятия отведенного участка он увеличит группировку дноуглубительного флота, работающего на ВКМСК под управлением ФГУП «Росморпорт», до 16 земснарядов.
Рефулерный несамоходный землесос проекта 4395 производительностью 700 куб м/час, построенный год назад в Нижегородской области, успел поработать на Северной Двине в конце предыдущей навигации. Теперь «Северо-Двинский 701» перебазирован с северного на самый южный речной бассейн для ускорения работ на Волго-Каспийском канале.
По данным Росморречфлота, реализация программы дноуглубительных работ на ВКМСК идет по графику, также в графике находится строительство защитных сооружений на участках канала, подверженных наибольшему заносу илом и грунтовыми отложениями.
Беспрецедентные по масштабам дноуглубительные работы на 188-километровом Волго-Каспийском канале осуществляются с целью достижения там в текущем году проходной осадки судов в 4,5 м — задача, поставленная перед транспортниками главой государства.
Обеспечение безопасности судоходства и увеличение пропускной способности Волго-Каспийского канала — ключевые условия эффективной работы Транскаспийского маршрута стратегически важного международного транспортного коридора «Север-Юг».
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