Новый земснаряд «Северо-Двинский 701» вышел на трассы Волго-Каспийского морского судоходного канала

Земснаряд «Северо-Двинский 701» вышел из Астрахани на трассы Волго-Каспийского морского судоходного канала.

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После занятия отведенного участка он увеличит группировку дноуглубительного флота, работающего на ВКМСК под управлением ФГУП «Росморпорт», до 16 земснарядов.

Рефулерный несамоходный землесос проекта 4395 производительностью 700 куб м/час, построенный год назад в Нижегородской области, успел поработать на Северной Двине в конце предыдущей навигации. Теперь «Северо-Двинский 701» перебазирован с северного на самый южный речной бассейн для ускорения работ на Волго-Каспийском канале.

По данным Росморречфлота, реализация программы дноуглубительных работ на ВКМСК идет по графику, также в графике находится строительство защитных сооружений на участках канала, подверженных наибольшему заносу илом и грунтовыми отложениями.

Беспрецедентные по масштабам дноуглубительные работы на 188-километровом Волго-Каспийском канале осуществляются с целью достижения там в текущем году проходной осадки судов в 4,5 м — задача, поставленная перед транспортниками главой государства.

Обеспечение безопасности судоходства и увеличение пропускной способности Волго-Каспийского канала — ключевые условия эффективной работы Транскаспийского маршрута стратегически важного международного транспортного коридора «Север-Юг».