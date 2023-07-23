Курская АЭС отправила первую партию произведенного изотопа кобальт-60

Курская АЭС отправила для отгрузки заказчику первую партию кобальта-60. Это ключевое событие в достижении стратегической цели Госкорпорации «Росатом» по созданию новых продуктов для российского и международного рынков.

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Ценный материал в специализированных контейнерах отправлен на следующий передел для поставки заказчику.

Из наработанного количества кобальта-60 первой партии можно стерилизовать не менее 15 тыс. кубометров изделий медицинского назначения.

Осваивать новый для себя вид деятельности Курская АЭС начала в 2018 году. После разработки соответствующих обоснований безопасности и получения разрешений Регулятора поэтапно в реакторную установку энергоблока № 4 были загружены 27 стержней дополнительных кобальтовых поглотителей (СДПК). А с 2022 года СДПК загружаются в реакторную установку энергоблока № 3, что позволит увеличить объемы производства кобальта-60 на мощностях Курской АЭС в 2 раза. Каждый дополнительный поглотитель — это 144 капсулы никелированного природного кобальта-59, который в реакторе под воздействием нейтронов превращается в кобальт-60.

Объемы планируемого к наработке кобальта-60 на Курской АЭС законтрактованы на весь период эксплуатации энергоблоков № 3 и № 4.

«Возможность наработки изотопов на энергетических канальных реакторах показала, что атом служит людям не только своей энергетической составляющей. Получаемый кобальт-60 используется в производстве источников гамма-излучения. Закрытые источники гамма-излучения с кобальтом-60, используемые в исследовательских и коммерческих облучательных гамма-установках, имеют высокую коммерческую ценность и устойчивый спрос и широко применяются во многих странах мира. Наработка кобальта-60 в реакторной установке РБМК-1000 — это деятельность, которая регулируется и лицензируется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Все работы проводятся с обеспечением высокого уровня ядерной и радиационной безопасности» — отмечает заместитель генерального директора — директор Курской АЭС Александр Увакин.

«Сегодня Росэнергоатом обеспечивает более 20% мирового потребления кобальта-60, применяемого для стерилизации медицинских изделий, обеззараживания продуктов питания и модификации материалов. Благодаря отгрузкам с Курской АЭС, Ленинградской АЭС и Смоленской АЭС Концерн Росэнергоатом уже в этом году планирует достичь 30% доли мирового рынка» — отметил руководитель Проектного офиса по развитию изотопного бизнеса Росэнергоатома Артур Миськов.

Справка:

Курская АЭС (г. Курчатов Курской области) — один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями её электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 млн кВт. Энергоблок № 1 после 45 лет службы с декабря 2021 года находится в режиме эксплуатации без генерации. Энергоблоки станции были подключены к единой энергетической системе страны в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах. В 1994-2009 годах все действующие энергоблоки прошли глубокую техническую модернизацию. За годы работы Курская атомная станция выработала свыше 1 трлн кВт.ч электроэнергии. В настоящее время идет сооружение энергоблоков № 1 и № 2 станции замещения Курская АЭС-2 с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

Кобальт-60 широко применяется во многих отраслях промышленности и медицины. Помимо производства кобальта-60, на Курской АЭС проводятся работы по обеспечению возможности наработки" наиболее востребованных медицинских изотопов: йода-131, йода-125, самария-153, молибдена-99 и лютеция-177 для диагностики и лечения онкозаболеваний.

Обеспечение доступности технологий ядерной медицины в регионах Российской Федерации, в том числе востребованных радиофармпрепаратов, имеет важное социальное значение, так как напрямую связано с мероприятиями здравоохранения, направленными на борьбу с онкологическими и другими распространёнными заболеваниями в стране.

Реализация проектов Росатома по производству кобальта-60 и изотопов медицинского назначения направлены прежде всего на повышение качества жизни населения, охрану его здоровья, а также на развитие российской промышленности.