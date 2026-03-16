Курская АЭС-2 вышла на 100% мощности
Первый энергоблок Курской АЭС-2 вышел на 100% номинальной мощности. Сейчас он находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации.
В декабре 2025 года блок впервые синхронизировали с энергосистемой и начали поэтапно наращивать мощность — от 40% до полной. За это время он выдал около 570 млн киловатт-часов электроэнергии.
Как пояснил Александр Увакин, директор Курской АЭС:«На каждом этапе наши специалисты проводили комплекс испытаний для проверки соответствия параметров и характеристик работы систем и оборудования проектным значениям и удостоверялись в их надежной и безопасной эксплуатации. На стопроцентной мощности мы еще раз исследуем нейтронно-физические характеристики активной зоны, изучим поведение реакторной установки в различных сценарных условиях, выполним испытания систем внутриреакторного контроля, опробуем режим полного обесточивания блока, проверим эффективность биологической защиты, а также радиационную обстановку на АЭС».
